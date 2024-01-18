AK Parti'nin Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 16'sı büyükşehir, 47 ildeki adaylarını açıkladı. AK Parti Mardin adayı Abdullah Erin oldu. Abdullah Erin kimdir?

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP'nin adaylarını açıkladı AKP'nin Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin kimdir?

1969 yılında Mardin ili Savur İlçesi Gölbaşı köyünde doğdu. 1986 yılında Midyat Lisesini ve 1991 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini ikincilikle bitirdi.

1992 yılında girdiği Kaymakamlık sınavını kazanarak Mülki İdare Mesleğine girdi. 1992-1995 yıllarını kapsayan kaymakam adaylığı staj döneminin bir yılını İngiltere’de üniversite ve dil okullarında, grup başkanı olarak, genel İngilizce ve sosyal politika alanında çalışmalar yaparak geçirdi.

Kaymakam adaylığı stajını, 62 kişiden oluşan dönemi ikincilikle tamamladı ve bu nedenle kuraya girmeden seçtiği Burdur ili Tefenni ilçesinde Kaymakamlık görevine başladı. Sırasıyla Gülşehir Kaymakam Vekilliği, Tefenni Kaymakamlığı, Doğanşar Kaymakamlığı, Bayburt Vali Yardımcılığı, Şırnak Vali Yardımcılığı (Habur Gümrü Kapısından Sorumlu Vali Yardımcısı) görevlerinde bulundu.

2001 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından Yüksek Lisans yapmak üzere İngiltere’ye gönderilmeye hak kazanan 10 mülki idare amiri arasında yer aldı. İngiltere Nottingham Üniversitesi Sosyoloji ve Sosyal Politika Fakültesindeki Yüksek lisans eğitimini, tamamladı.

İngiltere dönüşü; Ermenek Kaymakamlığı, Taşköprü Kaymakamlığı ve Cizre Kaymakamlığı görevlerinde bulunduktan sonra, 2005 yılında açılan Mülkiye Müfettişliği sınavını kazandı ve 2005-2009 yılları arasında Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yaptı.

2009 yılı Haziran ayında, görev alanı Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illeri olan Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreterliği’ne atandı.

Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğinden 2012 yılında ayrılarak tekrar Mülkiye Başmüfettişliğine döndü. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun ‘Türkiye’nin Kalkınma Ajansları Uygulamasının Değerlendirilmesi’ konulu inceleme araştırma raporunun hazırlanması çalışmalarına katıldı.

2013 yılı Şubat ayından itibaren 2 yıl boyunca İçişleri Bakan Danışmanlığı görevinde bulundu.

İngilizce, Arapça ve Kürtçeyi iyi derecede konuşan Abdullah ERİN, evli ve 3 çocuk babasıdır.