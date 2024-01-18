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AK Parti Tunceli Belediye başkan adayı Erkan Eroğlu kimdir?

AK Parti Tunceli Belediye başkan adayı Erkan Eroğlu kimdir?

Başkan Erdoğan, AK Parti'nin 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Tunceli Belediye Başkan adayının Erkan Eroğlu olduğunu açıkladı.

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Erkan Eroğlu kimdir?

1966 yılında Tunceli'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da, yüksek öğrenimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladı. Madencilik ve inşaat alanlarında faaliyet gösterdi. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan Eroğlu, evli ve iki çocuk babasıdır

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