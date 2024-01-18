BIST 8.080
DOLAR 30,14
EURO 32,85
ALTIN 1.947,85
HABER /  SPOR

"Halı sahada yemeyeceğimiz goller yedik" demişti! Adanaspor'da Mustafa Kaplan dönemi bitti

"Halı sahada yemeyeceğimiz goller yedik" demişti! Adanaspor'da Mustafa Kaplan dönemi bitti

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Adanaspor'da yönetim, Teknik Direktör Mustafa Kaplan'ın görevine son verdi.

Abone ol

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Adanaspor, deplasmanda Fenerbahçe’ye 6-0 mağlup olarak kupaya veda etti. Bu mağlubiyetin ardından Adanaspor yeni gelişme yaşandı.

Teknik direktör Mustafa Kaplan'ın görevine son verildiği açıklandı. Kaplan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında "Halı sahada yemeyeceğimiz goller yedik. 18’in içerisinde rahat oynadılar, tur atlayan takımı kutluyorum" demişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Ak Parti'nin Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Uğur İbrahim Altay kimdir?
Ak Parti'nin Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Uğur İbrahim Altay kimdir?
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
AK Parti'nin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel kimdir?
AK Parti'nin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel kimdir?
AK Parti'nin 48 ilde belediye başkan adayı belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıkladı
AK Parti'nin 48 ilde belediye başkan adayı belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıkladı
AK Parti'nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat Görgel kimdir?
AK Parti'nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat Görgel kimdir?
CHP lideri Özel, Davutoğlu’yla görüştü
CHP lideri Özel, Davutoğlu’yla görüştü
AK Parti'nin Kırşehir Belediye Başkan adayı Osman Arslan kimdir?
AK Parti'nin Kırşehir Belediye Başkan adayı Osman Arslan kimdir?
İstanbul için yeni uyarı geldi! Saat de verildi
İstanbul için yeni uyarı geldi! Saat de verildi
Mehmet Şimşek AK Parti'nin Burdur Belediye Başkanı oldu! Mehmet Şimşek kimdir?
Mehmet Şimşek AK Parti'nin Burdur Belediye Başkanı oldu! Mehmet Şimşek kimdir?
AK Parti'nin Kırıkkale Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Saygılı kimdir?
AK Parti'nin Kırıkkale Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Saygılı kimdir?
Merkez Bankası rezervleri yükseldi! Ne kadar oldu?
Merkez Bankası rezervleri yükseldi! Ne kadar oldu?
AK Parti'nin Karaman Belediye Başkan adayı Mevlüt Akgün kimdir?
AK Parti'nin Karaman Belediye Başkan adayı Mevlüt Akgün kimdir?