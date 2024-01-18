"Halı sahada yemeyeceğimiz goller yedik" demişti! Adanaspor'da Mustafa Kaplan dönemi bitti
Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Adanaspor'da yönetim, Teknik Direktör Mustafa Kaplan'ın görevine son verdi.Abone ol
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Adanaspor, deplasmanda Fenerbahçe’ye 6-0 mağlup olarak kupaya veda etti. Bu mağlubiyetin ardından Adanaspor yeni gelişme yaşandı.
Teknik direktör Mustafa Kaplan'ın görevine son verildiği açıklandı. Kaplan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında "Halı sahada yemeyeceğimiz goller yedik. 18’in içerisinde rahat oynadılar, tur atlayan takımı kutluyorum" demişti.