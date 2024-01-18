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AK Parti'nin Çorum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Aşgın kimdir?

AK Parti'nin Çorum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Aşgın kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 16'sı büyükşehir, 47 ildeki adaylarını açıkladı. AK Parti Çorum adayı Halil İbrahim Aşgın oldu. Halil İbrahim Aşgın kimdir?

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 16'sı büyükşehir, 47 ildeki adaylarını açıkladı. Çorum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Aşgın kimdir? 

1973’te Çorum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çorum’da tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

Marmara Üniversitesinde “5393 Sayılı Belediye Kanunu Çerçevesinde Yerel Özerklik Açısından Belediyeler” başlıklı teziyle yerel yönetimler alanında yüksek lisansını tamamladı.

Dil eğitimi için İngiltere’de bulundu. Hitit Üniversitesinde “Din-Siyaset İlişkisi Bağlamında Milli Görüş Hareketi” tezi ile din sosyolojisi alanında doktora derecesi aldı. On yedi yıl Yabancı Dil, Bilgisayar, Meslekî Eğitim ve Yeminli Mütercim Tercümanlık Merkezi Kurucu Müdürlüğü (Esnaflık) yaptı.

Hitit Üniversitesinde dört yıl yerel yönetimler alanında akademisyenlik yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda kuruculuk, yöneticilik ve sözcülük gibi görevler aldı. Dr. Halil İbrahim Aşgın, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi’nde Çorum Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

İyi derecede İngilizce bilen Aşgın, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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