AK Parti'nin Iğdır Belediye Başkan adayı Ülkü Ocak kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 16'sı büyükşehir, 47 ildeki adaylarını açıkladı. AK Parti Iğdır adayı Ülkü Öcal oldu. Ülkü Öcal kimdir?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart günü düzenlenecek olan Yerel Seçimler için adayları paylaştı. Iğdır belediye başkan adayı da Ülkü Öcal olarak açıklandı. Ülkü Öcal kimdir?

Ülkü Öcal, Iğdır Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Belediyecilikte 25 yıla yakın deneyime sahip olan Öcal, Iğdır Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapmakta.