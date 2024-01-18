Meral Akşener iki isim için namus sözü verdi: Başaracağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Hem Muhsin başkanın hem Sinan Ateş'in katillerini yakalayıp, hukuka teslim edip gereğinin yapılmasını sağlamak bizim için bir namus sözüdür." dedi.

Abone ol

Partisinin belediye başkan adayı ve ilçe belediye başkan adaylarını ilan etmek üzere Sivas'a gelen Akşener, havaalanında partililer tarafından karşılandı. Daha sonra partisinin il başkanlığı binasına geçen Akşener, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Sivas Kongresi'nin yapıldığı, milli mücadelenin başlatıldığı Sivas'ta olduklarını söyledi.

Bu manevi iklimle oradan ders ve feyz alarak belediye başkan adayı ve ilçe belediye başkan adaylarını ilan etmek için kente geldiklerini ifade eden Akşener, söyle konuştu:

"Sayın Mehmet Ceylan, çok eskiye dayalı bir yolculuğu, yani çok genç yaşından itibaren, demin saydığım Yiğidoların ta Sivas Kongresi'nden itibaren ortaya koydukları o iradenin çok genç yaşından itibaren peşinden gitmiş. Onun karşılığı da pek çok bedel ödemiş bir arkadaşımızdır. İnşallah Sivas'ı kazanacak ve Sivaslıların elbette teveccühüyle, Cenabıhakk'ın nasibiyle kazanacak ve Sivas'a göreceksiniz, hepiniz şahit olacaksınız ki herhangi bir menfaat gütmeden gerçekten çok büyük hizmetlerin sahibi olacak, vesilesi olacak. Çünkü Mehmet Ceylan'ın Türk dünyasında da çok hizmetleri vardır. Yani burada doğmuş, büyümüş, yetişmiş ve Ankara gibi, İstanbul gibi büyük şehirlerde kendini ispatlamış, çok büyük ekonomik manada, iş insanlığı manasında büyük başarılar göstermiş bu kardeşimiz, Türk dünyasına da çok büyük hizmetleri olan bir insandır. Mesela ben rahmetli Elçibey'le çok yakın olan kişilerden birisiyim. Çok özel hatıraları olan bir insanım ve bu konuda da hep söylerim, onun adı yaşasın diye söylerim ama Mehmet Ceylan'ın rahmetli Elçibey'le olan dostluğunu, Azerbaycan'a yaptığı, rahmetli Elçibey zamanında yaptığı yardımları, hizmetleri anlatmak mümkün değildir. Dolayısıyla bizim Türk dünyasındaki pozisyonumuz itibariyle büyüğümüzdür."

Mehmet Ceylan'ın, İstanbul'da ve Ankara'da garip gurebanın yanında bulunduğuna şahit olduğunu dile getiren Akşener, Türk dünyasında öğrenci okuttuğunu anlattı.

Bütün bu hizmetlerin ve gayretlerin karşılığında biriktirdiği tecrübeyi şimdi Sivas'a, Sivaslılara sunacağını kaydeden Akşener, "Bütün bunların neticesinde bu bilgi birikimiyle çalmadan, çaldırmadan, istismar etmeden, birilerini kayırmadan, birilerini yandaş haline getirmeden, kimseye herhangi ekstra iş yapmadan, haksız iş yapmadan Sivas'ın bütün imkanlarını Sivaslılara kullanacağına yüzde 100 eminim. İnşallah Sivaslılara arkadaşımızı, kardeşimizi doğru dürüst anlatabilir, her bir Yiğidoya ulaşır, helal oylarını alır ve Sayın Mehmet Ceylan'ı belediye başkanı olarak seçtirebilirsek iddia ediyorum ki Sivas kazanır ve yeni bir Sivas Kongresi'nin getirdiği o heyecanı elbette herkes yaşar. Şimdi ben gezdiğim her yerde adayları emanet ediyordum ama size bunu diyemem, siz zaten buralısınız. Dolayısıyla inşallah seçildiği günden bir gün sonra buraya gelip, birlikte o belediyeye gireriz." diye konuştu.

"Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu da bu şehrin evladıdır"

Sivas'ın evladı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile kardeş gibi olduklarını anlatan Akşener, şunları kaydetti:

"Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu da bu şehrin evladıdır. Nedense Sivas'tan yetişip büyük Türkiye sevgisiyle, millet sevgisiyle, vatan sevgisiyle dolu olanlar çok ağır eziyetler gördüler, çok acılar çektiler. Rahmetli Muhsin başkan da onlardan birisi. Dolayısıyla onun da burada bir emaneti var. Onun da burada Mehmet Ceylan'a ve bizlere yüklediği bir görev var. Rahmetlinin cinayetinin aydınlatılabilmesi için ailesi de biliyor ki ben elimden ne geliyorsa imkanlarım neyse onları sonuna kadar kullanmış bir şahısım. Çünkü rahmetliyle biz abi kardeştik. O nedenle inşallah burası kazanıldıktan sonra elbette İYİ Parti de iktidara doğru yürüyecek. İYİ Parti Genel Başkanı olarak şu sözü verebilirim, hem Muhsin başkanın hem Sinan Ateş'in katillerini yakalayıp, hukuka teslim edip gereğinin yapılmasını sağlamak bizim için bir namus sözüdür. Onun için inşallah bunları başaracağız."