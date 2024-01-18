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AK Parti'nin Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen kimdir?

AK Parti'nin Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 16'sı büyükşehir, 47 ildeki adaylarını açıkladı. AK Parti Gümüşhane adayı Ercan Çimen oldu. Ercan Çimen kimdir?

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 16'sı büyükşehir, 47 ildeki adaylarını açıkladı. Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen kimdir?

Ercan Çimen, 1966’da Gümüşhane’de doğdu. İlk ve ortaöğretimini de aynı ilde tamamladıktan sonra “Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi” “İktisat” bölümünden mezun oldu. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde 49.16 oy oranına ile, 2. Kez Gümüşhane Belediye Başkanlığı görevine seçildi.

Çimen, evli ve iki çocuk babasıdır.

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