Ankara, İstanbul ve İzmir'de anketler ne diyor? GENAR Başkanı İhsan Aktaş açıkladı

Ankara, İstanbul ve İzmir'de anketlerde son durum ne? Belirlenen isimler illerde seçim sonuçlarını nasıl etkileyecek? GENAR Araştırma Başkanı, Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş, A Haber'de konu ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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"Bu seçimde Cumhur İttifakı daha çok kazanma arzusuyla giren taraf olarak gözüküyor. Bir önceki seçimde muhalefet partileri bir kazanma iştiyakı vardı onu da şu temele dayandırıyorlardı 'önce biz yerelde başarılı olacağız daha sonra Tayyip Erdoğan'ı yeneceğiz'. Bu dedikleri şey olmadığı gibi genel seçimi kaybettiler o kayıptan dolayı da bir dağınıklıkları var." ifadelerini kullanan Aktaş, Ahaber canlı yayınında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu:

En azından İYİ Parti gruptan koptu CHP, DEM Parti ile baş başa kaldı. İYİ Parti'nin onlar için çok önemli derecede bir meşrulaştırma ve yumuşatıcı özelliği vardı. Daha milliyetçi parti daha sağcı parti muhafazakar seçmen var içerisinde dolayısıyla İYİ Parti'nin olduğu yerde DEM çok nüksetmiyordu.

"Oylarını toparladı"

Şimdi çok daha farklı birbirine çok yaklaşmış bir resim var. Veriler açısından baktığımız zaman Cumhur İttifakı seçim kazanmış bir üstünlük ortaya koymuş. Her ne kadar ekonominin can yakıcılığı zaman zaman AK Parti'de oy kaybına neden olsa da son bir ay 40 gündür de AK Parti düştüğü yerden yani o ekonomiden dolayı bir oy kaybı vardı geriye oylarını toparladı seçim oylarına yakın pozisyona geldi. MHP de oy artırdı.

CHP'nin oyları ne durumda?

CHP kurultayını yaptı. Beklenti çok yüksekti. CHP'nin kırgın küskün kitlesi motive olacaktı bir yükseliş olacaktı falan yüzde 24 olan Türkiye geneli oyları 25'e çıktı tekrar onu da kaybettiler. Oylar yüzde 24'e geriledi.

"Atmosfer Cumhur İttifakı'ndan yana"

Dolayısıyla rakamsal olarak İstanbul ölçeğinde baktığımız zaman İstanbul'da iki yıl önceden başlamak kaydıyla Cumhur İttifakı'nın oyları başa baştan bir adım öndeydi. Kazanma arzusu daha çok Cumhur İttifakı'nda. Atmosfer de Cumhur İttifakı'ndan yana.

"Ankara'da 5-10 gün içerisinde hava netleşir"

Ankara'da şeyi merak ediyorum. Mansur Yavaş milliyetçi bir kimlik. Turgut Altınok da milliyetçi bir kimlik bu bir hafta 10 gün içerisinde milliyetçi seçmen acaba iki aday arasında nasıl tercihte bulunacak? Ona göre Ankara'yı biraz daha derin okumaya tabii tutabiliriz.

Bir önceki seçimde İYİ Parti, CHP'ye destek vermişti ve İYİ Parti'nin Ankara'da hatırı sayılır bir oyu var. Yani MHP ile İP oyları birbirine yakın. Bu önümüzdeki günlerde İYİ Parti seçmenini bir kendi partisine ne kadar verecek bu iki aday arasında ne kadar bölünecek, ayrıca hem AK Parti seçmeninden hem de MHP seçmeninden Mansur Yavaş'a oy verenler vardı bunların refleksine bakacağız. Bu 5-10 gün içerisinde Ankara'daki hava netleşir. Onun üzerine yapacağımız araştırmalarla rotayı daha iyi görmüş oluruz.

Mesela bir önceki seçime giderken AK Parti ile MHP oyları toplamı yüzde 60'lardaydı. Bir yönüyle de iki parti yüzde 60 oyla seçim kaybetti ki bu çok siyasi tarihimizde olan bir şey değildi. Acaba bu süreçte bu hasar nasıl telafi edilecek? Ya da Mansur Yavaş'ın ne yapıp yapmadığı, normalde CHP'li belediyelerin iş yapma kültürü yoktur. Böyle bir gelenekleri de yok, böyle bir çabaları da yok. Ankara halkı bunu nasıl okudu? Nasıl değerlendirecek? Ben 2-3 kişiye sorduğumda sanki Turgut Altınok'un adaylığı böyle fark edilmiş gibi Ankara'da. Bu süreci göreceğiz.

İzmir'de son durum ne?

İzmir'de enteresan bir şey var. DEM'in oyları ile İYİ Parti'nin oylarını ayırdığınız zaman CHP kendi oyları yüzde 30-35'lerde kalıyor. İki parti eğer ayrı girseydi İzmir'de sürpriz bir sonuçla karşılaşabilirdik. İYİ Parti zaten ayrıştı. İzmir'de bir önceki seçime göre biraz daha iddialı olabilir AK Parti.