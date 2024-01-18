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Bakan Yerlikaya’dan 1 il için turuncu, 8 il için sarı kodlu uyarı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bakan Yerlikaya’dan 1 il için turuncu, 8 il için sarı kodlu uyarı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aşırı yağışlar nedeniyle Balıkesir’de turuncu kodlu, 8 ilde ise sarı kodlu uyarıda bulundu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, yarın (19 Ocak Cuma) aşırı yağışlar nedeniyle Balıkesir’de turuncu kodlu uyarıda bulunurken, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Manisa ise sarı kodlu uyarıda bulundu. Yerlikaya paylaşımda, aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzlara karşı vatandaşların tedbiri elden bırakmaması gerektiğine dikkati çekti.

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