RAMS Başakşehir, İsrailli futbolcu Eden Karzev ile ilgili kararını verdi

Başakşehir Futbol Kulübü, disiplin süreci sonucunda İsrailli futbolcu Eden Karzev'in kariyerini yurt dışında sürdürmesine karar verildiğini duyurdu. Karzev'e ayrıca para cezası da uygulandı.

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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Karzev'e disiplin süreci uygulandığı hatırlatılırken şu ifadeler kullanıldı:

"14 Ocak Pazar günü kişisel sosyal medya hesabından ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yapan Eden Karzev, kulübümüz tarafından uyarılmış olup, sosyal medya hesabından paylaşımını kaldırmıştır. İlgili oyuncu 15 Ocak Pazartesi günü kulübümüze çağırılmış, futbolcuya paylaşımından dolayı disiplin süreci başlatıldığı bilgisi verilerek savunması istenmiştir. Kulübümüzün yürütmüş olduğu disiplin süreci sonucunda, kulüp disiplin talimatı uyarınca oyuncuya para cezası verilmiş olup, futbolcunun kariyerini yurt dışında sürdürmesi uygun görülmüştür."

Ne olmuştu?

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı geride kalırken, Antalyaspor ve Başakşehir'in İsrailli futbolcularının yaptığı hareketler kamuoyunun gündemine oturmuştu. Antalyaspor'un santrforu Jehezkel, Trabzonspor'a attığı golün ardından sevincindeki hareketiyle gözaltına alınmıştı.

Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Jehezkel, Antalyaspor'dan ayrılmış ve ülkesine geri dönmüştü.

Bu olayın yaşandığı esnada Başakşehir'in futbolcusu Eden Karzev de Jehezkel'in sevincinde yer alan İsrail propagandasını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına açıkça destek verdiğini ifade eden Karzev rehinelerin serbest bırakılmasını istemişti.

Başakşehir Kulübü, oyuncuyla ilgili disiplin soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.