Kira fiyatına aidat! 2024 aidat ücretleri vatandaşı zor durumda bıraktı

2024 yılı aidat ücretlerine gelen zam gündem oldu. Aidat ücretlerine gelen yüzde 220'lik artış vatandaşı kızdırdı.

Abone ol

Zamlarla başlayan 2024 yılında A'dan Z'ye her ürün ve hizmete zam üstüne zam gelmeye başladı. Zam furyasından nasibini bina aidatları da aldı. Bazı sitelerde yüzde 220'ye varan oranlarda aidat ücretlerine zam yapılması vatandaşı zor durumda bıraktı. Zam öncesi de gelir seviyelerinin artmaması dolayısıyla can sıkan bina aidatları 2024 sonra gelen zamlarla birlikte can yakmaya başladı. Karar'da yer alan bir habere göre bir sitede aidatlara yüzde 220 zam yapıldığı öğrenildi.

İstanbul'da, bazı sitelerde aidatlara fahiş oranlarda zamlar yapıldığı görüldü. Esenyurt'ta bulunan bir sitenin aidatına yaklaşık yüzde 220 oranında zam yapıldığı öğrenildi. Site sakini Niyazkılıç Niyaz, 12 ay içerisinde aralıklarla yapılan zamların son ocak zammı ile birlikte bin 39 liradan 3 bin 300 liraya çıktığını aktardı. Hukuksal olarak ise kat maliklerinin duruma itiraz etmeleri mümkün. Avukat Yunus Emre Çakıroğlu, aidatlarda fahiş bir artış yapılmasına karşın kat maliklerinin site toplantılarına katılmasını ve bu toplantılarda alınan kararları takip etmesi gerektiğini belirtti.

Esenyurt'ta bulunan bir sitede ev sahibi olan Niyazkılıç Niyaz, ocak ayında yapılan son aidat zammının yüzde 220'ye yaklaştığını ifade ederek, "Benim bu sitede, 3+1 olmak üzere iki dairem var. Bir yıl önce, 3+1'in aidatı bin 39 liraydı. Bunlar 12 ay içinde parça parça birkaç kez zam yaparak nihayetinde bu ocaktan itibaren 3 bin 300 lira oldu. Biz hesapladık, neredeyse yüzde 220 zam. Yani böyle aidatlar ile artık yaşamak mümkün değil. Sitede kat maliklerinin çoğu Türk ailelerimiz. Asgari ücretle yaşayanlar var. Artık neredeyse kiralar ile eşit dereceye geldi. Bu aidatlar ile yaşamak mümkün değil. Kanuna aykırı bir şekilde davranıyorlar.

Kanun diyor ki; aidatı artırmak için en azından yılda bir kez, ocak ayında, kat maliklerinin genel kurulu yapmak zorundasın diyor. Ama bunlar 'geçici yönetim' adı altında kanuna bakmadan, kat maliklerinin tepkilerine bakmadan, bize danışmadan kendi başlarına hareket ediyorlar. 10 yıl geçti iskan yok. İnşaat dönemine ait projeyi aykırı bir şekilde uygulamış. Projede başka bir şey var. Ama inşaattan sonra biz başka bir manzara görüyoruz. Şu an şu parkta havuz var. Projeye göre 2 havuz olması gerekiyor burada 1 havuz var. Böyle ufak ve orta seviyede olan noksanlıklar var." şeklinde konuştu.