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AK Parti'nin adayları belli oldu! İşte yerel seçimlerde değişikliğe gidilen iller

AK Parti'nin adayları belli oldu! İşte yerel seçimlerde değişikliğe gidilen iller

AK Parti'de deprem bölgesindeki iller başta olmak üzere 10 şehirde mevcut belediye başkanları yerine yeni isimler aday gösterildi.

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AK Partide büyükşehir ve illerde adaylar belirlendi.

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da düzenlenen programdan sonra bugün de gözler Ankara'daydı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na adayları duyurdu.

Coşkulu programda başarılı adaylarla yola devam edilirken 10 şehirde görev değişimine gidildi.

Tekrar aday gösterilmeyen isimlerin ağırlıklı olarak deprem bölgesi şehirlerinin başkanları olması dikkat çekti.

İşte AK Parti'de tekrar aday gösterilmeyen isimler ve yerine aday yapılanlar:

Kahramanmaraş Büyükşehir'de Hayrettin Güngör'ün yerine Fırat Görgel,

Malatya Büyükşehir'de Selahattin Gürkan yerine Sami Er,

Sakarya Büyükşehir'de Ekrem Yüce yerine Yusuf Alemdar,

Trabzon Büyükşehir'de Murat Zorluoğlu yerine Ahmet Metin Genç,

Adıyaman'da Süleyman Kılınç yerine Ziya Polat,

Afyonkarahisar'da Mehmet Zeybek yerine Hüseyin Ceylan Uluçay,

Ağrı'da Metin Karadoğan yerine Salih Aydın,

Karabük'de Refet Vergili yerine Özkan Çetinkaya,

Karaman'da Savaş Kalaycı yerine Mevlüt Akgün,

Kilis'te Servet Ramazan yerine Reşit Polat aday gösterildi.

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