AK Parti'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Hüseyin Ceylan Uluçay kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 16'sı büyükşehir, 47 ildeki adaylarını açıkladı. AK Parti Afyonkarahisar adayı Hüseyin Ceylan Uluçay oldu. Hüseyin Ceylan Uluçay kimdir?

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 16'sı büyükşehir, 47 ildeki adaylarını açıkladı. Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Hüseyin Ceylan Uluçay kimdir?

AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay, 1986 yılında Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçesi’nde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Afyonkarhisar ‘da tamamlayan Uluçay, Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümünü mezunudur. Ardından Afyonkarahisar’da Mali Müşavirlik mesleğini icra etmeye başladı. Halen Mali Müşavirlik yapmakta olup aynı zamanda ticaretle uğraşmaktadır. Uluçay, evli ve 2 çocuk babasıdır.

22 Eylül 2020 tarihinde AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Hüseyin Sezen’in istifasının ardından İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, AK Parti Genel Merkezi’nin yaptığı çalışmaların ardından il başkanlığı görevine getirilmişti. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı için AK Parti adına mücadele edecek.