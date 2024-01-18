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Trabzonspor, Manisa FK'yı 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi

Trabzonspor, Manisa FK'yı 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trabzonspor sahasında Manisa FK'yı 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

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Ziraat Türkie Kupası 5. tur maçında Trabzonspor sahasında Manisa FK'yı konuk etti. Papara Park'ta oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer 3-1 kazandı. 

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Fountas ile 28 ve 69. dakikalarda Enis Destan kaydetti. Ayrıca Fountas'ın golünde asisti de Enis Destan yaptı. Manisa FK'nın tek golünü 15. dakikada Korenica attı. 

Bu sonucun ardından Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselirken Manisa FK turnuvaya veda etti.

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