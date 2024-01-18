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Meteoroloji'den uyarı geldi! İstanbul ve İzmir dahil 10 kentte...

Meteoroloji'den uyarı geldi! İstanbul ve İzmir dahil 10 kentte...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce İstanbul ve İzmir dahil 10 il için sarı uyarı yapıldı. İstanbul ve çevresinde fırtına ve sağanak bekleniyor.

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Türkiye'de kış etkisini sürdürüyor. Doğu karla mücadele ederken, batı da ise sağanak yağış ve fırtına etkisini gösteriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, yurdun kuzey batısı "turuncu" ve "sarı" kodla uyardı.

Aralarında İstanbul ve İzmir'in de olduğu 10 kentte, fırtına ve kuvvetli yağış bekleniyor.

Yetkililer sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

İstanbul ve İzmir dahil 10 kente uyarı

Buna göre, şiddetli yağış ve fırtınanın beklendiği iller şu şekilde sıralandı;

Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ.

İstanbul'a uyarı

Meteoroloji'nin ardından İstanbul'a bir uyarı da Valilik'ten geldi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul’da 19.01.2024 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir.
Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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