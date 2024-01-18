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SpaceX'ten uzay yolculuğu için açıklama!

SpaceX'ten uzay yolculuğu için açıklama!

SpaceX, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun bugünkü uçuşuna ilişkin tüm sistemlerin iyi durumda ve hava durumunun da uygun olduğunu bildirdi.

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Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu için nefesler tutuldu. Türkiye'nin ilk astronotu olacak olan Alper Gezeravcı, 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece saat 00.49'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) hareket edecek. SpaceX Axiom Space-3 misyonu kapsamında, Gezeravcı uzayda 14 gün geçirecek.

Kennedy Uzay Merkezi'nden diğer üç astronotla birlikte Crew Dragon ile uzaya uçacak.

Uçuş ertelendi

SpaceX, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun (ABD yerel saatiyle) 18 Ocak'a ertelendiğini açıklamıştı.

Uçuşa saatler kala SpaceX'ten de bir açıklama geldi.

"Hava yüzde 80 elverişli"

SpaceX'ten uçuşa saatler kala yapılan açıklamada, "Sistemlerimiz iyi görünüyor. Ax-3 misyonunun gerçekleşmesi için hava yüzde 80 elverişli" denildi.

Bakan Kacır ABD'ye gitti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, en genç milletvekili Zehranur Aydemir ve bilim insanlarından oluşan bir heyet ABD'ye gitti.

Meydanlardan izlenebilecek

Nefeslerin tutulacağı o anlar, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bir çok kentte meydanlardan izlenecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İstanbul ve Ankara'daki meydanlara, 'dome çadır' adı verilen dev kubbeli alanlardan planetaryumlar oluşturuldu. Ankara ODTÜ Yerleşkesi'nde bulunan TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Yer İstasyonu'nda görevli uzay mühendisleri ve bilim insanları tarafından astronotun uzay istasyonuna yolculuğu anbean takip edilecek.

Fırlatma töreni, bilim merkezlerinde de izlenebilecek, bu merkezlerde atölye çalışmalarından, uzay filmleri gösterimine kadar birçok programa yer verilecek. Fırlatma töreni; Konya Bilim Merkezi, Bursa Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Bilim Üsküdar, Antalya Bilim Merkezi, Gaziantep Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi, Aksaray Bilim Merkezi, Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ile Kayseri Bilim Merkezi'den de izlenebilecek.

13 bilim deneyi belirlendi

Adaylar eğitimlerini ABD, Japonya, Almanya ve Türkiye'de gerçekleştirdi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapılacak 13 adet bilim deneyi belirlendi.

Bu deneyler, mikro yer çekimi ve uzay ortamında insan genetiği, insan sağlığı, biyoloji gibi alanlarda yapılacak.

Gezeravcı'ya 3 astronot daha eşlik edecek

Çalışmalar TÜBİTAK Uzay, Axiom Space ve NASA ile koordineli şekilde yürütülecek.

Axiom Space'in, "Ax-3" görevinde Gezeravcı'ya farklı ülkelerden 3 astronot daha eşlik edecek.

Bu kişiler, ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına da İsveçli Marcus Wandt olarak belirlendi.

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