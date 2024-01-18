Galatasaray sahasında Ümraniyespor'u mağlup ederek turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Galatasaray sahasında Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Galatasaray sahasında 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u konuk etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 4-1 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Barış Alper Yılmaz, 43. dakikada Tete, 57. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 87. dakikada penaltıdan Halil Dervişoğlu kaydetti. Ayrıca Galatasaray'ın ilk üç golünde asisti Kerem Demirbay yaptı. Ümraniyespor'un tek golünü 23. dakikada Barış Alper Yılmaz kendi kalesine attı.

Ümraniyespor'da maçın 59. dakikasında sarı kart gören İlhami Siraçhan Nas, 67. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Ümraniyespor maçın geri kalan bölümünü on kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselirken Ümraniyespor turnuvaya veda etti.