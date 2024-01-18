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Konyaspor turu 105+1'de kurtardı

Konyaspor turu 105+1'de kurtardı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Konyaspor sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Konyaspor sahasında Göztepe'yi konuk etti. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 75. dakikada Oğulcan Ülgün ile 105+1. dakika Prip attı. Göztepe'nin tek golünü 60. dakikada Heliton kaydetti.

Bu sonucun ardından Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselirken Göztepe turnuvaya veda etti. 

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