Konyaspor turu 105+1'de kurtardı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Konyaspor sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.Abone ol
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Konyaspor sahasında Göztepe'yi konuk etti. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 75. dakikada Oğulcan Ülgün ile 105+1. dakika Prip attı. Göztepe'nin tek golünü 60. dakikada Heliton kaydetti.
Bu sonucun ardından Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselirken Göztepe turnuvaya veda etti.