AK Parti ve CHP'den taşıma seçmen itirazı

AK Parti ve CHP Taşköprü belde teşkilatları usulsüz seçmen iddiasıyla Yalova İl Seçim Kurulu’na itirazda bulundu.

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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde AK Parti ve CHP belde teşkilatları, İl Seçim Kuruluna taşıma seçmen iddiasıyla itiraz dilekçesi verdi.

Demokrat Partili İsmail Arslan'ın belediye başkanlığını sürdürdüğü beldede taşıma seçmen konusunda birlikte hareket eden iki partinin belde teşkilat yöneticileri ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

AK Partili ve CHP'li belde başkanları ortak açıklama yaptı

Taşköprü Meydanı’ndaki açıklamaya AK Parti Belde Başkanı Beytullah Ilgaz ve CHP Belde Başkanı Hasan Sarımeşe’nin de katıldı. Ortak metni okuyan Sarımeşe, şunları kaydetti:

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde, Taşköprü Belediye Başkanını Taşköprü'de ikamet eden seçmenlerin belirlemesi amacıyla, taşıma seçmenlerin tespiti ve kayıtlarının silinmesi konusunda gerekli mücadeleyi birlikte yapma yönünde Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi Belde Başkanları olarak fikir birliğine vardık.

Hayatında beldemize gelmeyenler, ikamet ediyormuş gibi gösterildi

İki siyasi parti tarafından Taşköprü Merkez Mahallesi ve Yeni Mahalle muhtarlıklarında askıya çıkarılan seçmen listelerinin incelenmesi sonucunda, seçim sonucunu doğrudan etkileyebilecek sayıda, hayatında hiç Taşköprü beldesine gelmemiş kişilerin sanki Beldemizde ikamet ediyormuş gibi gösterilip isimlerinin askıya çıkarılan seçmen listelerinde yer aldığı tarafımızca tespit edilmiştir. Ağırlıklı olarak Elmakent Sitesi, Başak Sitesi, Zuhal Kent Sitesi ve Taşköprü Merkez Mahallesinde bazı evlere misafir vatandaş olarak kayıt yapılmak üzere çok sayıda taşıma seçmen kaydı bulunmaktadır. Örneğin Yeni Mahalle Arif Hikmet Kulunyar Caddesi'nde bulunan Elmakent Sitesi'nde sadece bir evde oturmadığı halde 11 adet taşıma seçmenin kayıtlı olduğu, aynı sitede başka bir evde ise farklı soy isimlerde 4’ü bayan 2’si erkek toplam 6 taşıma seçmenin kayıtlı olduğu tespit ettiğimiz evlerden sadece bazılarıdır.

Tespit edilen taşıma seçmenlerin silinmesini istiyoruz

Tespit edilen taşıma seçmenlerin silinmesi hususunda gerekli itirazlar İl Seçim Kurulu’na dilekçe verilerek yapılmıştır. Buradan başta Sayın Valimizi, Çiftlikköy Kaymakamımızı ve Yalova İl Seçim Kurulu Başkanımızı tespit edilen taşıma seçmenlerin seçmen listesinden silinmesi hususunda göreve davet ediyoruz. Sürecin takipçisi olacağımızı, seçim sonucuna etkisi olabilecek tüm olumsuz ve hukuka aykırı durumların yine tarafımızca dikkat ve özenle takibinin yapılacağını kamuoyuna saygıyla sunarız.