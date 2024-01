Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'dan Türk milletine mesaj: Allah'a ısmarladık

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olacak olan Alper Gezeravcı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile videolu görüşme gerçekleştirerek Türk milletine "Allah'a ısmarladık" dedi.

Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı'nın uzay serüvenine artık dakikalar kaldı. Tüm Türkiye nefesini tuttu ve ülkemiz için tarihi bir ana şahitlik etmek için heyecanla bekliyor.

Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonu, 18'i Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan geceye ertelenmiş, fırlatma saati 00:49 olarak belirlenmişti.

Fırlatmaya dakikalar kala astronotumuz Gezeravcı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile videolu görüşme gerçekleştirdi ve Türk milletine mesaj gönderdi.

"Kalbimiz ve dualarımız sizinle"

Görüşmede Bakan Kacır şu ifadeleri kullandı:

"Dün, bugün içerisinde tamanlanması hedeflendiği söylenen kontrollerin olumlu şekilde tamamlandığını ve NASA'dan onay alındığını bize ilettiler. İnşallah hayırlısıyla bugün bu görevin gerçekleşmesini hep birlikte bekliyoruz. Kalbimiz ve dualarımız sizinle. Siz her zamanki gibi çok hazırsınız. Maşallah"

"Zihnimiz her şekliyle hazır, fiziksel ve mental olarak"

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı ise şu ifadeleri kullandı:

"Dünkü gecikmede gönül isterdi ki planlı zamanında gerçekleşsin. Ama bunlar zaten işin doğasında olan şeyler. Sadece dün için değil başından beri olabilecke her türlü gecikme, işin doğasında gelebilecek her türlü bu tür rutinin dışına çıkabilecek akışlar için hazırlıklıyız. Şimdi değil bir yıl sonra da olsa zihnimiz her şekliyle hazırız fiziksel ve mental olarak."

"Allah'a ısmarladık"

Bakan Kacır sözlerini, "Allah'ın izniyle inşallah hayırla gideceksiniz. Milletimizin hayallerini inşallah ufkun ötesine başarıyla taşıyacak ve sağlıkla önce dünyaya sonra Türkiye'ye döneceksiniz." şeklinde sürdürdü.

"Türk milletinin kalbi sizinle atacak Allaha'a emanet olun, yolunuz açık olsun" diyen Bakan Kacır'ın ardından Gezeravcı'nın uçuştan önceki son sözü ise "Allah'a ısmarladık" oldu.