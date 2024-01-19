Okan Buruk: Bizi karıştırmaya çalışıyorlar

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bir şekilde içerinin karıştırılmaya çalışılıyor. Net söylüyorum. Bizi karıştırmaya çalışıyorlar diyorum." dedi.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Galatasaray sahasında Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek son 16 turuna adını yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Keşke hepsini oynatabilseydik"

"Maç öncesi aslında düşündüğümüz, hem başlangıç 11'imiz hem devamındaki değişikliklerimiz istediğimiz gibi gitti. Bu olumlu. Bazı oyuncuları farklı mevkilerde denedik. Zaha'yı forvette, uzun bir süre kullandık. Barış sağ bekte oynadı. Birçok oyuncuyu kullanmaya çalıştık. Genç oyuncular girdi, keşke hepsini oynatabilseydik. Onlar da bizi çok sevindiriyor. Bir anlamda yarış var. Oyuncularımızı hazır tutmak istedik. Oyun içi değişiklikleri doğru zamanlamayla yaptık."

"En çok kazanan takımız"

"Lig maçı için de kısa bir süre var. İstediğimiz gibi bitti. Sakatlık yok, çok şükür. Kazandık. Çok pozisyona girdik ama attığımız gol ile girdiğimiz pozisyon arasında fark var. Türkiye Kupası'nı kazanmayı hedefliyoruz. Çok önemli ve değerli bir kupa. En çok kazanan takımız. Hedefimiz tekrar kazanmak."

"Bizi karıştırmaya çalışıyorlar"

"Biz her şeyi planlıyoruz ama çok fazla dedikodu, yalan haberler var. Bir şekilde içerinin karıştırılmaya çalışılıyor. Net söylüyorum. Bizi karıştırmaya çalışıyorlar diyorum. Davinson'un sakatlığı, programı da belliydi. Bir sürü hikaye dolaştı. Aynı şekilde Icardi ve diğer oyuncularla ilgiliydi. Planladığımız Davinson'un kupa maçında süre alması ve sonra dönmesiydi. Bugün başladık. Bundan sonraki maçlarda kullanabiliriz."

"Olumlu ve pozitif döndü"

"Icardi'nin gözündeki kırık ve ayağındaki sakatlıkla birlikte program çizdik, dinlenme süresi verdik. Antrenmanları başladı. Bu sabah antrenmanını yaptı. Bundan sonraki süreçte hazırlayacağız, hem fiziksel hem ayağındaki yüzündeki sakatlıkla ilgili doktor görüşlerini söyleyecek. İnanıyorum ki en kısa zamanda tekrar bizimle olacak. Olumlu ve pozitif döndü."

"Sahada gerekeni yapacağız"

"İçeride takımın güçlü olduğunu göstereceğiz. Hepimiz çok mutluyuz. Galatasaray hedef yürüyüşüne şu anda başladı. Zorlu bir sene. Çok fazla maç oynuyoruz. Tekrar şampiyonluğa aç bir Galatasaray var. Sahada gerekeni yapacağız. Taraftarımız yanımızda. Camia olarak bir araya gelmemiz ve Galatasaray'ın gücüne, başarısına odaklanmalıyız. Kazandıkça enerji yükselecek."

"Trabzonspor'un da rotasyona gittiğini gördük"

"Hafta sonu Trabzonspor ile önemli bir maça çıkacağız. Trabzonspor'un da rotasyona gittiğini gördük bugün. Hafta sonu derbiyi kazanmak istiyoruz. Hedefimiz kazanarak yolumuza devam edecek. Sonraki haftalarda Galatasaray'ın yükselen çizgisi devam edecek. Sadece Sergio Oliviera ve Afrika Kupası'na gidenler var. İstediğimiz oyuna yavaş yavaş geleceğiz."

"Eyüp Aydın’ın ilk uzun maçı olmasına rağmen beklentim olumlu"

"Eyüp Aydın ilk defa oynadı, oynadığı küçük dakikaları dışında. Mevki olarak daha orta sahada ikili oynayan, 8 gibi oynayan bir oyuncu. İkili orta saha oynamaya alışık bir oyuncu. Biz onu forvet arkasında kullandık. Genel olarak ilk uzun maçı olmasına rağmen beklentim olumlu. O bölgede çok fazla oyuncumuz var. Hepsinin iyi durumda olması, orta saha rotasyonunda daha az sürelerde verebiliyor. Berkan’ın, Kerem’in, Ndombele’nin performansı orta sahadaki oyuncularımızın gücünü gösteriyor. Bugün Kaan’ı kullanmadık. Ufak ağrıları var. Kaan’ı da hiç kullanmadık. Genel olarak bizim için iyi bir karşılaşma oldu. İstediklerimize ulaştık"

"Victor Nelsson’a teklif geldi, gelmedi mi bilgim yok. Bu tür haberler çıkabiliyor. Abdülkerim, Milan’a haberi çıktı. Victor, Napoli haberi çıktı. Bunlar iyi ve değerli oyuncular. İyi oynuyorlar. Avrupa’da piyasası olan oyuncular. Bu teklifler olabilir, düşünceler olabilir. Bana ulaşan bir şey yok"

"Barış Alper’e kaleye geç dedim, 'Yaparım hocam' deyip kaleye geçer"

"Gerçekten bu anlamda şanslıyım. Kaleye geç desek hiçbir şey demeden, 'Yaparım hocam' deyip kaleye geçecek. Oynadığı her mevkide en iyisini yapmaya çalışıyor. Bugün sağ bekte hücuma destek verdi. Gol de attı. İki kaleye de attı. Gol attıktan sonra da ‘İki kaleye de attın’ dedim. Barış’ı seyretseniz dışarıdan gelen biri olarak çok değerli oyuncu olduğunu, oynadığı mevikilerden değerin ne kadar arttığını daha net bir şekilde görebilirsiniz. Barış gibi Kaan Ayhan gibi farklı mevkiler oynayabilen oyuncular önemli."

"Halil’i 3-4 maç üzerinden değerlendirmek tam tam olarak doğru olmayabilir"

"Milli bir oyuncu. Hollanda’dan İngiltere’ye transfer olmuş bir oyuncu. Oynadığı 3-4 maç üzerinden değerlendirmek tam tam olarak doğru olmayabilir. Halil’in yanında oynayan oyuncular da önemli. Hücum hattımız mükemmel oynamadı. Halil elinden geleni yapmaya çalıştı. Bunu Icardi için de söyledim. Ona ne kadar top geliyor, ne kadar pozisyona sokabiliyoruz santrforları önemli. Bugün penaltıdan attı ama bu moralini yükseltebilecek bir şey. Bakambu milli takımda. Döndükten sonra yine hücum bölgesinde yarış başlayacak. Bu yarışta bütün oyuncularımızı kullanmaya çalışıyoruz. Halil antrenmanlarda bunları gösterebiliyor. Farklı bölgelerde oynaması bizim için kullanabileceğimiz biri olduğunu gösteriyor"

"Transferde ilk istediğim sol bek"

"Sol beke bir takviye yapacağız. Bu yerli de, yabancı da olabilir. İkisi de olabilir. İstediğimiz, görüştüğümüz ve düşündüğümüz oyuncular var. Diğer bölgeler için elimizden olan oyuncular var. Elimizden olan oyunculardan herhangi bir satış gerçekleşirse, kulübün de kasasına girecek bir para da önemli. İlk düşüncemiz maçları elimizdeki oyuncularla oynayabilmek. Önceliğimiz sol bek. İlk istediğim teknik adam olarak sol bek. Geçen sene de bunu yaşadık. Geçen seneki Zaniolo örneği gibi. Kadromuzu bir oyuncu katıyorsak bizi ileriye götürecek, katkı sağlayacak, önemli performans verecek bir oyuncu katmak istiyoruz. İyi oyuncular sahibiz. 9 tane yeni oyuncu geldi. Bunların hepsinden performans almaya çalışıyoruz. Bazılarından daha az verim aldık, bazılarından fazla verim aldık. Burada değişim de her zaman olabilir”

"Bizim gibi 3 kulvarda oynayan takım için geniş kadro çok önemli"

"Sakatlık oldu. Çok yoğun bir tempo. Şampiyon olan takımlarımızın birçoğu bir sonraki sene başarısızlık yaşadı. Birçok oyuncumuz da takımımızın en önemli oyuncularından biri, Türkiye’nin çok sevdiği Icardi Beşiktaş maçı sonrasında birçok maçına iğne ile çıktı. Son 3 haftaya baktığımızda daha çok oyuncuya ihtiyacımız oldu. Bizim gibi 3 kulvarda oynayan takım için geniş kadro çok önemli. Burada kaliteli, çok iyi oyuncular aldık. Hatırlıyorum herkes, 'Galatasaray, Premier Lig’e yakın bir kadro kurdu' diye övgüler yağdırdı. Bu kadroyu en iyi halde yarıştırmaya çalışıyoruz. Çok fazla oyuncu, çok geniş kadroya çok ihtiyacımız olacak. Lig durmuyor, sadece martta bir ara var. Türkiye Kupası ve Avrupa ile birlikte hangi maç sayısını oynayacağımız da belli değil. Çok fazla oyuncu ile oynamak yönetmesi zor olsa da ihtiyaç da bu şekilde."