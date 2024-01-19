Motorine kallavi zam! Bu gece yarısı mazot 40 lirayı aşacak! 19 Ocak 2024 güncel akarakıt fiyatları...

Brent petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından akaryakıt ürünlerine zam yağmaya başladı. 3 Ocak'taki ÖTV zammının ardından motorine bu gece yarısı bir zam daha geliyor. 20 Ocak 2024 tarihi itibariyle motorine 1 lira 15 kuruşluk zam geliyor. Motorinin litresi bu zamla 40 lirayı aşacak. İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

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Akaryakıt fiyatlarına gelen zam dur durak bilmiyor. Önceki gün LPG'ye gelen zammın ardından şimdi de mazota zam geliyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 20 Ocak Cumartesi (bu gece yarısı) saat 00.00'dan geçerli olmak üzere mazota büyük zam geliyor. Sırada benzin zammı var.

Gece yarısı 1 lira 3 kuruş zam...

Yeni yılla birlikte 3 Ocak'ta yapılan ÖTV zammının ardından bu kez de brent petrol ve dolar kurundaki artış nedeniyle zam yapılacak. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısı motorinde 1 lira 15 kuruşluk zam bekleniyor.

Litresi 40 lirayı aşacak...

Motorine zammın ardından fiyatlar şöyle olacak: Ankara'da 40 lira 90 kuruşa yükselecek. İstanbul'da 40 lira 24 kuruştan işlem görülecek. Bu zamla birlikte motorin fiyatı, 40 TL'yi aşarak rekor kıracak.

Benzine zam bekleniyor mu?

Benzine zam gelip gelmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Ancak, brent petrol ve dolar kurundaki artışlar nedeniyle benzine de zam gelmesi bekleniyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar, özellikle ticari araç sahiplerini ve taksileri zor durumda bırakıyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar, enflasyona da olumsuz yansıyor.

Güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 36,78 TL

Motorin fiyatı: 38,97 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 36,87 TL

Motorin fiyatı: 39,07 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 37,50 TL

Motorin fiyatı: 39,73 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 37,69 TL

Motorin fiyatı: 39,95 TL