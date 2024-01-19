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Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü!

Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü!

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

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Avrupa Konseyi Bulvarı'nda, kent merkezinden İzmir istikametine giden Süleyman Aydoğan (33) idaresindeki 16 BAH 768 plakalı motosiklet, Soğanlı Mahallesi mevkisinde devrildi.

Motosikletten savrulan Aydoğan, başını yolun kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Aydoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Aydoğan'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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