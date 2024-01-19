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HABER /  POLİTİKA

CHP Bolu adayı Tanju Özcan'dan iddialı bir çıkış daha! Kağıda yazıp imzaladı

'Erdoğan kazanırsa aday olmayacağım' sözünü unutup aday olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, canlı yayında yerel seçimleri kaybederse siyaseti bırakacağını söyledi. Özcan, sözlerini kağıda yazıp imzaladı.

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14 Mayıs seçimleri öncesi "Hiç hayatımda kıvırmadım. Hasbelkader seçileceğine şu kadar inanmıyorum. Eğer Sayın Erdoğan bir kez daha seçilirse seçilme şansım yüzde yüz bile olsa Bolu Belediye Başkanlığı'na adaylığımı koymayacağım." sözleriyle konuşulan CHP Bolu adayı Tanju Özcan, son açıklamasıyla bir kez daha gündem oldu.

tv100’de yayınlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık'a konuk olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, çok iddialı bir açıklama yaptı.

AK Partili Mehmet Metiner'in "kazanamazsan ne yaparsın" sorusuna Özcan, "çekilirim" yanıtını verdi. 

"Bak bu kez kıvırma sözü olmasın" diyen Metiner'e Özcan, "Namus şeref sözü" ile karşılık verdi.

Canlı yayında yerel seçimleri kaybederse siyaseti bırakacağını söyleyen Özcan, kağıda yazıp imzaladı. Özcan şu ifadeleri kullandı:

"Bu sefer açık bir şekilde imzalayıp Erdoğan Aktaş Beye vereceğim. Ben seçimi kaybedersem bırakırım siyaseti."

Yazılı kağıdı eline alan Metiner, "Bundan sonra da kıvırırsa bilesiniz ki siyasette sözün hiçbir anlamı yok hatta yazılı metnin bir anlamı yoktur. Bolu halkına sesleniyorum. Tanju Özcan'ı lütfen emekli edin." dedi.

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