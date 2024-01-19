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Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Pendikspor'a konuk olacak

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Pendikspor'a konuk olacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Siltaş Yapı Pendikspor'la rakip sahada karşılaşacak.

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Pendik Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Ligde oynadığı 20 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 35 puanla 4. sırada girdi.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de oynadığı son 2 müsabakayı kazandı. Fernando Santos'un teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş, Pendikspor'u mağlup etmesi halinde bu sezon ligde ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.

Siltaş Yapı Pendikspor ise tarihinde ilk defa mücadele ettiği Süper Lig'de çıktığı son 8 karşılaşmayı kazanamadı. Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 3'ünü kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 10'undan mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, 16 puanla 19. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Beşiktaş'ta 6 eksik

Siyah-beyazlı takımda 6 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Pendikspor karşısında forma giyemeyecek.

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada görev yapamayacak.

Sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ile Amir Hadziahmetovic de sahada olamayacak.

Dört oyuncu ceza sınırında

Beşiktaş'ta 4 futbolcu, Siltaş Yapı Pendikspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekipte Mert Günok, Necip Uysal, Tayfur Bingöl ve Gedson Fernandes, yarın sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftada Yukatel Adana Demirspor ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

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