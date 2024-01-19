Hülya Avşar'dan Alper Gezeravcı paylaşımı: "Ben geldim, seni bekliyorum"

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile ilgili paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı Hülya Avşar, Mars temalı fotoğraf yayınlayarak "Ben geldim, seni bekliyorum" dedi.

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Sosyal medya hesabından Mars temalı bir fotoğrafını paylaşan Hülya Avşar, uzaya giden ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'yı etiketleyerek "Ben geldim, seni bekliyorum" notunu düştü.

"Bu iş 'Mars'ta biter" diyen ünlü şarkıcı, Alper Gezeravcı'ya "Yolun açık olsun" dileklerini iletti.

Cem Yılmaz: Uzay oldu mu biliyorsun, her zaman

Komedyen Cem Yılmaz da Alper Gezeravcı paylaşımıyla adından söz ettirdi. Cem Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşıma G.O.R.A filmine göndermede bulunarak "İlk Türk astronot Alper Bey'e ve emeği geçen herkese başarılar dilerim. Uzay oldu mu biliyorsun, her zaman" notunu düştü.

G.O.R.A, senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği Türkiye'nin uzay temalı filmlerinden biridir. Film, İstanbul'da yaşayan Arif'in (Cem Yılmaz) uzaylılar tarafından kaçırılmasıyla başlar. Arif, G.O.R.A adlı uzaylı gezegenine götürülür ve burada bir dizi komik olaya karışır.