Yörük çocuğu Alper Gezeravcı uzaya gitti Silifkeli hemşehrileri o anları böyle takip etti

Programda konuşan Vali Pehlivan, “Biz de Mersin’den ve Silifke’den sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. Bugün 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkes mutlu, gururlu ve heyecanlı. Bu gururun en çok yaşandığı noktalardan birisi Mersin ve Silifke’miz. Çünkü uzaya gidecek olan İlk Türk astronot olan Alper Gezeravcı Türkiye’mizin, Mersin’imizin ve Silifke’mizin evladı.