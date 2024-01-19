Yörük çocuğu Alper Gezeravcı uzaya gitti Silifkeli hemşehrileri o anları böyle takip etti
Türkiye'nin beklediği tarihi an sonunda gerçekleşti. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da dahil olduğu AX-3 misyonunun içinde bulunduğu Dragon uzay aracının kapsülü TSİ 00.49'ta Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Mersin’in Silifke ilçesinde vatandaşlar, hemşehrisi Gezeravcı’nın yolculuğuna dualar eşliğinde eşlik etti.
Mersin’in Silifke ilçesinde ellerinde ’Silifke’mizin gururu Alper Gezeravcı’ ve ’Yörük çocuğu uzaya gidiyor' pankartı taşıyan Silifkeliler Gezeravcı’yı dualarla uzaya gönderdi. Silifke’nin Göksu Parkı'na kurulan LED ekranlardan Gezeravcı’nın uzaya gidişini izleyen Silifkeliler meşale yakıp, cep telefonlarıyla anı kaydettiler.
Göksu Parkı'nda düzenlenen programa Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok ve Silifkeliler katıldı.
Programda konuşan Vali Pehlivan, “Biz de Mersin’den ve Silifke’den sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. Bugün 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkes mutlu, gururlu ve heyecanlı. Bu gururun en çok yaşandığı noktalardan birisi Mersin ve Silifke’miz. Çünkü uzaya gidecek olan İlk Türk astronot olan Alper Gezeravcı Türkiye’mizin, Mersin’imizin ve Silifke’mizin evladı.
Şu anda Alper Gezeravcı kardeşimizin baba ocağı, anne ocağında akrabaları, komşuları ve hemşehrileri ile birlikteyiz. Burada genç kardeşlerimiz ve çocuklarımız var. Alper ağabeylerinin tecrübesini birlikte izleyecek ve inanıyoruz ki onlara çok büyük bir ilham kaynağı olacak.