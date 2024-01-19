Şanlıurfa'da "torbacı" operasyonu: 3 zanlı yakalandı!

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyyübiye ilçesinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 51 gram sentetik uyuşturucu ile 652 hap ve 5 bin lira ele geçirildi. Operasyonda A.H, U.E ve M.H. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Zanlılardan A.H ile U.E'nin çeşitli suçlardan arandığı belirlendi.