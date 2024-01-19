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Fatih Portakal'dan emekliye ek zam iddiası 'yazın bir kenara' dedi tarih verdi

Fatih Portakal'dan emekliye ek zam iddiası 'yazın bir kenara' dedi tarih verdi

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan ek yüzde 5 zam hayal kırıklığına yol açtı. Canlı yayında dikkat çeken iddiada bulunan Fatih Portakal, "Ben bu emeklilere ekstra bir düzenlemenin Mart ayında olabileceğini düşünüyorum. Yazın bir tarafa.” dedi.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam milyonlarca emekliyi üzdü. Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Erdoğan, emeklilere yüzde 5 ek zam yapılacağını ifade ederek, zam oranının yüzde 42,6'ya yükseltiğini aktardı.

Açıklamasının devamında Erdoğan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükseltildiğini duyurdu. 

Ancak bu oranlar memur emeklilerine yapılan zammın gerisinde kaldı. Enflasyon karşısında ezildiklerini söyleyen emeklilerin zam umudu hüsrana dönüştü.

Emeklilerin durumuyla ilgili ana haber sunucusu Fatih Portakal, dün akşam canlı yayında dikkat çeken bir iddiada bulundu. 'Yazın bir tarafa' diyerek açıklama yapan Portakal, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek bir zam daha olabileceğini ifade ederek tarih verdi. Portakal şunları ifade etti:

"Emekli mutsuz. Ben size söyleyeyim mi? Emekliler mutsuz. Ben bu emeklilere ekstra bir düzenlemenin Mart ayında olabileceğini düşünüyorum. Yazın bir tarafa.”

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