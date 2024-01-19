Grip vakalarının arttığı dönemde hastalar aktarların yolunu tuttu

Diyarbakır'da grip ve influenza salgını nedeniyle kimi vatandaş hastane yolunu tutarken, kimisi ise aktarların yolunu tuttu. Diyarbakır’da kış ayı mevsimsel gribi de beraberinde getirdi. Mevsimsel gripten korunmak isteyen vatandaşlar, aktarlarda satılan ıhlamur, zencefil, zerdeçal, tarçın, adaçayı gibi bitkilere yoğun talep gösterdi. Influenza ve grip vakalarının yükselmesiyle kentteki aktarlarda yoğunluk yaşıyor.

Abone ol

Bitkisel tedavi için vatandaşların aktarlara uğrayıp kış çayı talep ettiklerini belirten Aromaterapi Uzmanı Abdusselam Olgun, vitamin takviyesi olarak keçiboynuzu pekmezinin de soğuk algınlığı için iyi geldiğini söyledi.

Olgun, “Havaların soğumasıyla grip, influenza, soğuk algınlığı gibi vakalar artarak, hastanelerde yoğunluk oluştu. Aynı şekilde yoğun bakım servisleri ve alternatif tıp merkezleri doldu. Tabi bir diğer yoğunluğun yaşandığı yer de aktarlar oldu. Özellikle son dönemde soğuk algınlığını insanlar hastaneye gitmeden çözmeye çalışıyor. Vatandaşlar en çok bitkisel tedavi yönteminde kekik tercih ediyor. Özellikle kuru öksürük şikayeti olanlar. Aynı şekilde zencefil, zerdeçal, hatmi çiçeği, ada çayı gibi karışık kış çayına çok rağbet var. Bunun yanında keçiboynuzu pekmezi de vitamin takviyesi olarak da kullanılıyor” dedi.



Kış çayını tüketen çocukların hekim kontrolü ile sağlanması gerektiğine dikkat çeken Olgun, “Kış çayını yetişkin insanlar günde 3 kez içebilirken, çocuklar için ise mutlaka hekim kontrolünde tüketim sağlanmalı. Özellikle kış aylarında artan soğuk algınlığını önlemek amacıyla ve soğuk aldıktan sonra kendi evimizde bitki veya ilaçlardan önce koruyucu hekim olarak greyfurt, portakal, mandalina, elma gibi kış meyvelerini tüketebiliriz. Bunları dilimleyip çay halinde kaynatıp da tüketebiliriz. Aynı zamanda bu meyveler bizim C vitamini eksikliğimizi de giderecektir” ifadelerini kullandı.