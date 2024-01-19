Rasim Ozan Kütahyalı iddiası! "Merkez Bankası içinde Hafize Gaye-Cevdet Akçay kavgası var"

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, babasıyla ilgili CİMER'e yazılan şikayet dilekçesiy ve sonrasında çıkan haberlerle ilgili "yalan" dedi. "MB’den arkadaşlar doğru diyorlar" diyen Rasim Ozan Kütahyalı, ise yeni bir iddiada daha bulundu. ROK, Başkan Hafize Gaye Erkan ile Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay arasında kavga olduğunu iddia etti.

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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında babasının bir banka personelini işten çıkardığı, Merkez Bankası Sosyal Tesisi'ni kapattırıp çalışanlarını ailesinin emrine tahsis ettiği ve İzmir Özdere'deki kampı da depremden sonra sadece kendi kullanımına soktuğu iddiaları gündem oldu. Erkan, gece yarısı iddiaların hepsini yalanladı ve dava açacağını duyurdu.

Cevdet Akçay'la şiddetli kavgalar...

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Erkan ailesinde güç zehirlenmesi yaşandığını savunarak, Merkez Bankası içinde de Erkan ile Merkez Bankası Başkanı Yardımcısı Cevdet Akçay arasında şiddetli kavgaların yaşandığını ileri sürdü. X hesabından flood (art arda bağlantılı açıklamalar) yapan Kütahyalı şu ifadeleri kullandı:

“De Facto Başkan” konumuna gelmiş

"Hafize Gaye Erkan ve babası Erol Erkan hakkındaki CİMER şikayetinin içeriği eğer doğruysa -ki MB’den arkadaşlar doğru diyorlar- ortada Erkan Ailesi adına çok büyük bir güç zehirlenmesi var demektir. Erol Erkan, resmî yetkisi olmadığı halde bir “De Facto Başkan” konumuna gelmiş…

Hafize Gaye-Cevdet Akçay kavgasında...

Diğer yandan Merkez Bankası içinde bir süredir şiddeti artarak süren Hafize Gaye-Cevdet Akçay kavgasında da taraf olmak istemiyorum. MB içindeki kavgada taraf olmak yanlış… Ben Cevdet Akçay’ı çok takdir ederdim ama MB Başkan Yardımcılığı vazifesine talip olunca saygım kalmadı.

Uğur Dündar gibi isimleri PR için kullanıyor

Erol Erkan, kızının MB Başkanlığından daha da yüksek konumlara gelmesi için çokkk hırs yapmış bir baba. Anlıyorum bu duygusunu… Bu amaçla başta Uğur Dündar olmak üzere özellikle Atatürkçü kalemleri kızının PR kampanyasında iyi de kullanıyor Erol Erkan ama eski yöntemler bunlar…