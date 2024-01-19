BIST 8.007
DOLAR 30,15
EURO 32,90
ALTIN 1.967,22
HABER /  EKONOMİ

Rasim Ozan Kütahyalı iddiası! "Merkez Bankası içinde Hafize Gaye-Cevdet Akçay kavgası var"

Rasim Ozan Kütahyalı iddiası! "Merkez Bankası içinde Hafize Gaye-Cevdet Akçay kavgası var"

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, babasıyla ilgili CİMER'e yazılan şikayet dilekçesiy ve sonrasında çıkan haberlerle ilgili "yalan" dedi. "MB’den arkadaşlar doğru diyorlar" diyen Rasim Ozan Kütahyalı, ise yeni bir iddiada daha bulundu. ROK, Başkan Hafize Gaye Erkan ile Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay arasında kavga olduğunu iddia etti.

Abone ol

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında babasının bir banka personelini işten çıkardığı, Merkez Bankası Sosyal Tesisi'ni kapattırıp çalışanlarını ailesinin emrine tahsis ettiği ve İzmir Özdere'deki kampı da depremden sonra sadece kendi kullanımına soktuğu iddiaları gündem oldu. Erkan, gece yarısı iddiaların hepsini yalanladı ve dava açacağını duyurdu. 

Cevdet Akçay'la şiddetli kavgalar...

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Erkan ailesinde güç zehirlenmesi yaşandığını savunarak, Merkez Bankası içinde de Erkan ile Merkez Bankası Başkanı Yardımcısı Cevdet Akçay arasında şiddetli kavgaların yaşandığını ileri sürdü.  X hesabından flood (art arda bağlantılı açıklamalar) yapan Kütahyalı şu ifadeleri kullandı:

“De Facto Başkan” konumuna gelmiş

"Hafize Gaye Erkan ve babası Erol Erkan hakkındaki CİMER şikayetinin içeriği eğer doğruysa -ki MB’den arkadaşlar doğru diyorlar- ortada Erkan Ailesi adına çok büyük bir güç zehirlenmesi var demektir. Erol Erkan, resmî yetkisi olmadığı halde bir “De Facto Başkan” konumuna gelmiş…

Hafize Gaye-Cevdet Akçay kavgasında...

Diğer yandan Merkez Bankası içinde bir süredir şiddeti artarak süren Hafize Gaye-Cevdet Akçay kavgasında da taraf olmak istemiyorum. MB içindeki kavgada taraf olmak yanlış… Ben Cevdet Akçay’ı çok takdir ederdim ama MB Başkan Yardımcılığı vazifesine talip olunca saygım kalmadı.

Uğur Dündar gibi isimleri PR için kullanıyor

Erol Erkan, kızının MB Başkanlığından daha da yüksek konumlara gelmesi için çokkk hırs yapmış bir baba. Anlıyorum bu duygusunu… Bu amaçla başta Uğur Dündar olmak üzere özellikle Atatürkçü kalemleri kızının PR kampanyasında iyi de kullanıyor Erol Erkan ama eski yöntemler bunlar…

ÖNCEKİ HABERLER
İBB Başkan Adayı Kurum'dan ulaşımla ilgili müjde! "Yüzde 40’lık indirim kararını 1 Nisan’da uygulayacağız"
İBB Başkan Adayı Kurum'dan ulaşımla ilgili müjde! "Yüzde 40’lık indirim kararını 1 Nisan’da uygulayacağız"
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
19 litrelik damaca suyun fiyatı 100 lira oldu!
19 litrelik damaca suyun fiyatı 100 lira oldu!
İki kişinin yaralandığı kavgada üç kişi yakalandı
İki kişinin yaralandığı kavgada üç kişi yakalandı
Fren yerine gaza bastı, yoldan çıktı
Fren yerine gaza bastı, yoldan çıktı
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak!
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak!
Anadolu Efes Barcelona'yı sahadan sildi
Anadolu Efes Barcelona'yı sahadan sildi
Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! AYM'den yeni ikramiye kararı
Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! AYM'den yeni ikramiye kararı
Husilerin ABD gemilerine saldırısına Biden'dan açıklama
Husilerin ABD gemilerine saldırısına Biden'dan açıklama
Ahıra giren kurt 10 koyunu telef etti!
Ahıra giren kurt 10 koyunu telef etti!
Grip vakalarının arttığı dönemde hastalar aktarların yolunu tuttu
Grip vakalarının arttığı dönemde hastalar aktarların yolunu tuttu
Alaçam'da silah ve uyuşturucu ele geçti
Alaçam'da silah ve uyuşturucu ele geçti