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Husilerin ABD gemilerine saldırısına Biden'dan açıklama

Husilerin ABD gemilerine saldırısına Biden'dan açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, ABD ve İngiltere'nin bombardımanının Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırılarını henüz durdurmadığını kabul etti. Biden ABD güçlerinin dün Yemen'deki İran destekli Husilerin askeri bölgelerine beşinci saldırı düzenlendiğini belirtirken, saldırırlardan vazgeçilmeyeceğini ifade etti.

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ABD Kızıldeniz'deki Husilerin gemilere yönelik saldırılarını durdurmak için saldırı düzenlemeye devam ediyor.

AP'de yer alan habere göre, ABD Başkanı Joe Biden saldırılar hakkında açıklamada bulunarak, ABD ve İngiltere'nin bombardımanının Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırılarını henüz durdurmadığını kabul etti.

ABD Merkez Komutanlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, son saldırılarda "güney Kızıldeniz'i hedef alan ve fırlatılmaya hazırlanan" iki Husi gemisavar füzesinin imha edildiği bildirildi. Pentagon, bu saldırıların Donanma F/A-18 savaş uçakları tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Biden, şu ana kadar Husilerin ticari ve askeri gemileri taciz etmesini engelleyemese de ABD'nin saldırılara devam edeceğini söyledi.

Biden, “Çalışmak derken Husileri durduruyorlar mı, hayır. Devam edecekler mi, evet,” dedi.

Öte yandan ABD güçlerinin dün Yemen'deki İran destekli Husilerin askeri bölgelerine beşinci saldırı düzenlendiğini belirtti.

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