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İBB Başkan Adayı Kurum'dan ulaşımla ilgili müjde! "Yüzde 40’lık indirim kararını 1 Nisan’da uygulayacağız"

İBB Başkan Adayı Kurum'dan ulaşımla ilgili müjde! "Yüzde 40’lık indirim kararını 1 Nisan’da uygulayacağız"

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, bir genç tarafından sorulan mevcut İBB yönetiminin mecliste alınan karara rağmen ulaşım konusunda uygulamadığı yüzde 40 indirim konusuyla ilgili soruya Kurum, “Bizde verilen söz namustur. O yüzden biz ağzımızdan ne çıkıyorsa o sözü tutmak için gayret göstereceğiz ve toplu ulaşımda alınan yüzde 40’lık indirim kararını 1 Nisan’da uygulayacağız’’ şeklinde cevap verdi.

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Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Beyoğlu Gençlik Merkezi’nde gençlerle bir araya geldi. Tek tek gençlerle el sıkışan Murat Kurum, gençlerin gündeme dair sorularını yanıtlayıp sohbet etti. Etkinliğe katılan bir genç kızın daveti üzerine Kurum, form doldurup Yeşilay’a üye oldu.

Murat Kurum, gençlerin çaldığı enstrüman eşliğinde Yemen ve Çanakkale türküsüne eşlik etti. Ardından şehitleri yad eden Kurum, gençlerle beraber ‘Fatiha’ suresini okudu. İstiklal Caddesi’ndeki Narmanlı Han’ı da ziyaret eden Kurum, han içerisinde bulunan kafelerde vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Yüzde 40’lık indirim kararını 1 Nisan’da uygulayacağız’’

Kurum, mevcut İBB yönetiminin Mecliste alınan karara rağmen ulaşım konusunda uygulamadığı yüzde 40 indirim konusu ile ilgili soruya ‘’Gençlerimiz bu şehrin bir parçası. Biz, verilen sözleri tutmak zorundayız. Bizde verilen söz namustur. O yüzden biz ağzımızdan ne çıkıyorsa o sözü tutmak için gayret göstereceğiz ve toplu ulaşımda alınan yüzde 40’lık indirim kararını 1 Nisan’da uygulayacağız’’ sözleriyle yanıt verdi.

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