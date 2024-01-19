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Fren yerine gaza bastı, yoldan çıktı

Fren yerine gaza bastı, yoldan çıktı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iddiaya göre önüne aniden çıkan motosiklete çarpmamak için ani manevra yapan ve yanlışlıkla fren yerine gaza basan sürücünün kullandığı otomobil yoldan çıkıp araziye girdi.

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Kaza, Aydınlıkevler Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y. idaresindeki 48 LP 810 plakalı bir otomobil iddiaya göre önüne aniden çıkan motosiklete çarpmamak için ani manevra yaptı. Bu esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden ve panikleyen sürücü yanlışlıkla fren yerine gaza basınca otomobil yoldan çıktı. Yol kenarındaki boş araziye girerek duran otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri otomobili çekici marifeti ile bulunduğu alandan kaldırdı.

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