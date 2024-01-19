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İki kişinin yaralandığı kavgada üç kişi yakalandı

İki kişinin yaralandığı kavgada üç kişi yakalandı

Eskişehir’de iki kişinin yaralandığı kavgaya dair çalışma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuyla alakalı üç şahsı yakaladı.

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Eskişehir’de gece saatlerinde bir işletmede çıkan kavgada M.Ş. isimli şahıs ateşli silahla, L.A. ise darp edilerek yaralandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları neticesinde, olayın şüphelilerinin V.K., H.A., S.H. ve S.B. isimli şahıslar oldukları tespit edildi. Tespit edilen şahıslar, yine ekiplerin çalışması sonucunda yakalandı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden V.K. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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