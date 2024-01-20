Ülkesine dönmek için çalışıyordu ikinci kattan düştü

AZERBAYCAN'dan İnegöl'e akrabalarını ziyarete geldikten sonra parası tükenince iş bulmak için gittiği inşaattan düşen Azerbaycan vatandaşı yaralandı.

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Olay, saat 11.00 sıralarında İnegöl'ün Yeniceköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mırduvud Mıryusuroglu (32) Azerbaycan'dan İnegöl'de ikamet eden yakınlarını ziyarete geldi. 4 gün içinde parası tükenen adam, ülkesine dönmek için iş aramaya başladı.

Ülkesine dönmek için gereken parayı kazanmak için Yeniceköy Mahallesinde bir inşaata giren Azeybaycan vatandaşı, inşaatın ikinci katına çıktığı sırada havalandırma boşluğuna düştü. Yaralanan adamın imdadına inşaat çalışanları yetişti.

Yaralı inşaat işçileri tarafından özel minibüsle İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.