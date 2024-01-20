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Muş'ta bandrolsüz sigara ve tütün ürünleri ele geçirildi

Muş'ta bandrolsüz sigara ve tütün ürünleri ele geçirildi

Muş'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bandrolsüz sigara ve tütün ürünleri ele geçirildi.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 383 kilogram kıyılmış tütün, 9 bin 60 dal içi tütünle doldurulmuş makaron, 11 bin sigara filtresi, 4 bin 50 sigara sarma kağıdı, 37 paket bandrolsüz sigara, 1400 dal boş makaron ve 6 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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