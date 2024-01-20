Kütahya’da bir araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da Motosikletli Polis Timleri ve trafik ekipleri tarafından içerisinde 5 kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada, 1,64 gram bonzai ele geçirildi.

Abone ol

Motosikletli Polis Timleri ve trafik ekipleri tarafından Cedit Mahallesinde yapılan çalışmalarda, R.Y. isimli şahsın sevk ve idaresindeki, D.Y., S.A., S.S. ve G.Y. isimli şahısların yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada; 1,64 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca araçta abartı egzoz olduğunu tespit eden trafik ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.