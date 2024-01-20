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Kütahya’da bir araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da bir araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da Motosikletli Polis Timleri ve trafik ekipleri tarafından içerisinde 5 kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada, 1,64 gram bonzai ele geçirildi.

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Motosikletli Polis Timleri ve trafik ekipleri tarafından Cedit Mahallesinde yapılan çalışmalarda, R.Y. isimli şahsın sevk ve idaresindeki, D.Y., S.A., S.S. ve G.Y. isimli şahısların yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada; 1,64 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca araçta abartı egzoz olduğunu tespit eden trafik ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

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