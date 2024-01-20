Alper Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracı, ISS'e bugün kenetlenecek! Bakan Kacır saat verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Bugün saat 12.27’de ilk astronotumuz Alper Gezeravcı’yı da taşıyan uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) kenetlenmesini bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

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Bakan Kacır, uzaya çıkan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’yı taşıyan aracın, Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetleniş saati ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından “Bugün saat 12.27’de ilk astronotumuz Alper Gezeravcı’yı da taşıyan uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlenmesini bekliyoruz. Bu tarihi an, Taksim ve Kızılay meydanlarındaki planetaryumlarımızda ve bilim merkezlerimizde yaşanacak. Herkes bu anları, ekranları başında da takip edebilecek: http://axiom.space/live Milletimiz, gökyüzünün ötesindeki heyecanı yaşamaya, bu tarihi misyonda ‘kenetlenmeye’ hazır” ifadelerini kullandı.