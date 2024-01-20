Ahmet Hakan'a Hafize Gaye Erkan röportajını babası mı yaptırdı? 'Zorunlu açıklama' dedi...

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve babasıyla ilgili tartışmalar sonunda, Ahmet Hakan'a verdiği röportajı da baba Erol Erkan'ın etkili olduğu iddia edildi. Ahmet Hakan, "Kira" röportajını nasıl yaptığını anlattı.

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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın, "İstanbul'da kiralar çok pahalı, ev bulamadık, annemin yanına yerleştik" dediği röportajı yeniden gündem oldu. Erkan'ın Hürriyet yayın yönetmeni Ahmet Hakan'a verdiği röportajın yapılmasını isteyen kişinin Erkan'ın babası Erol Erkan olduğu iddiası dolaşıma sokuldu. Ahmet Hakan, o röportajı nasıl yaptığı anlattı... İşte Ahmet Hakan'ın o yazısı...

Güya bu röportaj için babası aracılık etmiş

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’la bir röportaj yapmıştım. Çok konuşulan, çok ses getiren, çok tartışılan bu röportajla ilgili bir yalan dolan piyasaya sürülmüş. Güya bu röportaj için bana Gaye Erkan’ın babası aracılık yapmış falan filan.

Mücadele edilecekse mertçe edilsin

Mücadele edilecekse mertçe edilsin diye... Yalan dolan egemen olmasın diye... Haktan hakkaniyetten zerre sapılmasın diye... Palavraya, dezenformasyona geçit verilmesin diye...

İşin doğrusunu yazıyorum: Hafize Gaye Erkan’la yaptığım röportajda sadece ve sadece Merkez Bankası’nın iletişim birimi aracılık yapmıştır. Başka herhangi biri ne aracı olmuştur ne de karışmıştır.

Aracı olsayda 'siz ne karışıyorsunuz' derdim

Ayrıca sözü edildiği tarzda bir aracılık söz konusu olsaydı, “Pardon ama siz bu işe ne karışıyorsunuz” derdim.

Bu kadarcık bir izana sahibiz çok şükür.