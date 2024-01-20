"Hafize Gaye Erkan'ın babası Merkez Bankası'nda bir personeli dövüp işten attı! Kamera kayıtları var"
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan'ı, kendisini iten attığı gerekçesiyle CİMER'e şikayet eden Merkez Bankası eski çalışanı Büşra Bozkurt'tan yeni suçlamalar geldi. "CİMER’deki şikayetlerim eksik bile” diyen Büşra Bozkurt, baba Erol Erkan’ın, bir Merkez Bankası çalışanını tokatlayıp işten attığını iddia ederek olaya kamera kayıtları olduğunu söyledi.
Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan ile ilgili CİMER’e yaptığı şikayet başvurusuyla Türkiye’nin gündemine oturan Büşra Bozkurt, baba Erkan ile ilgili CİMER'e yaptığı başvuruda yer veremediği yeni iddialarda bulundu. Sözcü'den Erdoğan Süzer'e konuşan Büşra Bozkurt kendisi gibi onlarca Merkez Bankası çalışanının Erol Erkan tarafından mağdur edildiğini belirterek “CİMER’e ilettiğim şikayetlerin hiçbiri yalan değil, eksik bile” dedi.
Bir çalışanı tokatlayıp işten attı!
Bozkurt, Erkan’ın bir personeli asansörde tokatlayıp işten attığını öne sürerken, olaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları olduğunu söyledi. Bozkurt, Erol Erkan’ı “yetkisiz kişi” olarak nitelendirdikten sonra “Ben ekmeğinin peşinde bir çalışanım ve ekmeğim yetkisiz bir kişinin talimatıyla elimden alındı. Küçücük çocuğumun rızkı çalındı” ifadelerini kullandı. Bozkurt, Gaye Erkan’dan kendisini rahatsız eden bir davranış görmediğini de ekleyerek, şu açıklamaları yaptı:
Her şeyin kamera kayıtları var
- Hakkımda dava açılırsa bankanın kamera kayıtlarını mahkemede isteyeceğim. Makam arabasıyla her gün bankaya gelen, başkanlık makamının bulunduğu 9’uncu katta yetkisiz talimatlar yağdıran Erol Erkan’ın bütün görüntüleri kamera kayıtlarında mevcut. Silinemeyeceğini düşünüyorum.
- Özel korumasının şikayeti üzerine işten attığı güvenlik amiri dahil ortada çok sayıda mağdur var. Benim CİMER şikayetim haber olunca çok sayıda çalışan arayıp, ‘bizim yapamadığımızı sen yaptın’ diye tebrik etti. Delil de şahit de yeterince var. Mağduriyet yetmiyormuş gibi bir de yalancılıkla suçlanmak çok ağrıma gitti.