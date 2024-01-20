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Ergan’da hafta sonu kayak heyecanı başladı

Ergan’da hafta sonu kayak heyecanı başladı

Erzincan’daki Ergan Dağı Kayak Merkezinde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

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Vatandaşlar göl manzaralı tesislerde kayak, snowboard ve manzaranın keyfini çıkardı. Konaklama tesisi bulunmadığı için özellikle hafta sonları Erzincan ve çevre illerden gelen kayak severleri ağırlayan kayak merkezi, doğasıyla ziyaretçilerine güzel manzara eşliğinde kayak yapma imkanı sunuyor.

Geçtiğimiz 15 Aralıkta yeni sezonun başlamasıyla birlikte hafta sonu kayakçılar kayak keyfi yaşadı. Kayak yapmayanlar ise aileleriyle birlikte Ardıçlı gölü manzarasının tadını çıkardı. Kayak severler pist olarak Ergan’ın çok güzel olduğunu, tanıtımının daha fazla yapılması gerektiğini belirterek kayak severleri Ergan’a davet ettiler.

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