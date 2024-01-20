Kaymakam, hutbeyi eksik okuyan imamı dövdü iddiası! "Sen terörist misin?"

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinden akılalmaz bir iddia geldi. İddiaya göre Kaymakam Burak Akeller’in, cuma namazı için gittiği camide imam M.K.'yı mikrofonla darbettiği İddia edildi. İmam hastaneye giderek darp raporu aldı. Kaymakam Akeller, "Hutbede, bu hafta şehitlerimiz ile ilgili olarak rahmet duası vardı. Cami imamı bu kısmı okumadı, ben de hutbeden sonra dışarıda kendisine yüksek sesle tepki gösterdim" dedi.

Abone ol

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, Kaymakam Burak Akeller’in, cuma namazı için gittiği camide imam M.K.'yı mikrofonla darbettiği iddiasına ilişkin Valilik tarafından soruşturma başlatıldı. İlginç olayla ilgili hem Kaymakam Akeller hem de Diyarbakır Valiliği'den açıklama geldi.

Kulp ilçesi Kuba Camii’nde görevli imam M.K.’nın, hutbe okurken bazı bölümleri atladığı gerekçesiyle Kaymakam Burak Akeller tarafından mikrofonla darbedildiği iddia edildi.

Darp raporu alan imam M.K, Kaymakam Akeller hakkında şikayetçi oldu. Şikayeti öğrenen Akeller'in korumalarını göndererek imamı darp ettiği mikrofonu aldırdığı, şikayete engel olmak için de çaba sarf ettiği öne sürüldü.

Kaymakam Akeller'den açıklama geldi

Kaymakam Akeller, İmam M.K.'yı darp ettiği iddiasını yalanlayarak şunları söyledi: "Kuba Camii'ne cuma namazı için gittik. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her hafta okunması gereken hutbede, bu hafta şehitlerimiz ile ilgili olarak rahmet duası vardı. Cami imamı bu kısmı okumadı, ben de hutbeden sonra dışarıda kendisine yüksek sesle tepki gösterdim."

İmam 'Bana baskı yapılıyor' deyince...

"İmam 'Bana baskı yapılıyor, o yüzden okumadım' deyince, ben de bu cevaba kızıp 'Sen devletin imamısın, kim baskı yapabilir?' dedim. Sonra kendisi gidip darp raporu almış ama raporda iddia edildiği gibi bir darp değil de bacağının ağrıdığı yazıyor. Ben olayı İl Valimize de aktardım. İddia edildiği gibi ben devleti temsil eden biri olarak kimseyi darbetmedim."

Valilik açıklama yaptı: Adi ve idari tahkikat

Valilik tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında Kulp Kaymakamı ve ilçede görev yapan bir cami imamı arasında yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.