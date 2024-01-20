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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Japonya Ay'a iniş yapmayı başaran 5. ülke oldu!

Japonya Ay'a iniş yapmayı başaran 5. ülke oldu!

Japonya Uzay Araştırma Ajansına (JAXA) ait "SLIM" aracının Ay'a iniş yapmayı başardığı bildirildi.

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JAXA açıklamasında, "Ay'ı Araştırmak için Akıllı İniş Aracı'nın" (SLIM) uzay yolculuğuna yönelik bilgilerini güncelledi.

"Moon Sniper" takma isimli SLIM aracının 20 Ocak yerel saatle 00.20'de Ay'a başarılı şekilde iniş yaptığı aktarıldı.

Araçtaki yerleşik güneş bataryasının güç üretmediği ancak diğer ekipman fonksiyonlarının düzgün çalıştığı kaydedildi.

"İniş teknolojimizin gelişmesi gerekiyor"

Ulusal basın, Japonya'nın böylelikle Sovyetler Birliği, ABD, Çin ve Hindistan'dan sonra Ay'a iniş yapma başarısını gösteren 5. ülke olduğunu aktardı.

JAXA Uzay ve Astronotlar Enstitüsü Direktörü Kuninaka Hitoşi, açıklamasında, aracın hedef bölgenin 100 metre yakınına indiğini söyledi.

JAXA Başkanı Yamakawa Hiroşi, Japonya'nın katedeceği aşamaya dikkati çekerek, "İniş teknolojimizin daha fazla gelişmesi gerekiyor," ifadesini kullandı.

Araçtaki bataryanın dayanabileceği kısa süre zarfında, JAXA'nın Ay yüzeyi ve tabiatına yönelik veri toplamayı sürdüreceği bildirildi.

Eylül sonunda gönderilmişti

SLIM'i taşıyan H2A roketi, eylül ayı sonunda güneybatıdaki Kagoşima'ya bağlı Tanegaşima Uzay Merkezi'nden uzaya gönderilmişti.

JAXA, SLIM aracının, Ay'a "benzeri görülmemiş derecede yüksek hassasiyette bir iniş" sağlamasının beklendiğini açıklamıştı.

Mitsubishi Electric üretimi 700 kilogram ağırlığındaki iniş aracı 2,4 metre yüksekliğe ve 2,7 metre genişliğe sahip.

Aracın, taşıdığı küre şeklinde ve tenis topundan biraz daha büyük bir sonda vasıtasıyla Ay yüzeyinde hareket edebilmesi bekleniyor.

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