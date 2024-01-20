Kulislere sızdı! AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adaları tam liste...

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Murat Kurum olarak açıklanmasının ardından gözler ilçe belediye başkan adaylarına çevrilmişti. AK Parti'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkan adaylarının listesi kulislere sızdı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, bugün Haliç Kongre Merkezi’nde başkan adaylığı açıklanacak isimleri tek tek arayarak görev tebliği yaptı. İşte AK Parti'nin İstanbul adayları...

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31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken adaylar da netleşmeye başladı. AK Parti tüm büyükşehir belediye başkan adaylarını açıklarken, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun karşısına Murat Kurum, Ankara'da da Mansur Yavaş'ın karşısına Turgut Altınok aday olarak çıkarıldı.

Murat Kurum çalışmalarına tam gaz...

İstanbul'da Murat Kurum hızlı bir seçim kampanyası yürütürken, İstanbul'un ilçe belediye başkanlıklarına kimlerin aday olacağı merak konusuydu. AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları da kulislere sızdı. İşte AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları...

İşte AK Parti İstanbul adayları...

- AK Parti Esenler Belediye Başkan Adayı Tevfik Göksu

- AK Parti Bağcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Özdemir

- AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Hakan Bahadır

- AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız

- AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım

- AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Mehmet Ergün Turan

- AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay

- AK Parti Başakşehir Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu

- AK Parti Sultangazi Belediye Başkan Adayı Abdurhaman Dursun

- AK Parti Şile Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı

- AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Mustafa Candaroğlu

- AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı İlknur Kovaç

- AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın

- AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğüncü

- AK Parti Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen

- AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Poyraz

- AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken

- AK Parti Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Hasan Tahsin Usta

- AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Recep Erol

- AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı Naim Yağcı