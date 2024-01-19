BIST 7.997
DOLAR 30,19
EURO 32,93
ALTIN 1.970,02
HABER /  DÜNYA

Macron itiraf etti: Rusya kazanırsa Avrupa'nın güvenliği sona erer

Macron itiraf etti: Rusya kazanırsa Avrupa'nın güvenliği sona erer

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna-Rusya savaşında Moskova yönetimi galip gelirse, bunun Avrupa'nın güvenliğinin sonu anlamına geleceğini söyledi.

Abone ol

Macron, ülkenin Manş vilayetine bağlı Cherbourg-en-Cotentin kentinde Deniz Üssü'nde askerlerle bir araya geldi.

Burada konuşan Macron, "Rusya'ya karşı savaşta değiliz ancak bizim görevimiz (Rusya'nın) galibiyetini imkansız kılmak." dedi.

Macron, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin, "Rus galibiyetiyle, Avrupa'nın güvenliği sona erer." ifadesini kullandı.

Orta Doğu'daki duruma da değinen Macron, Fransa'nın Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestliğini savunduğunu ve ülkesinin bölgedeki varlığının "etkili" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Macron, Fransa'nın, Gazze'de yaralıların tedavisi için hastane hizmeti verecek şekilde düzenlenmiş helikopter gemisi Dixmude bünyesinde 1000'den fazla Filistinlinin ağırlandığını ve 120'den fazla ağır yaralının tedavi edildiğini anlattı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 2017'den bu yana ordunun bütçesinin ikiye katlandığını ifade etti.

MACRON KONUŞURKEN BİR KADIN FENALAŞTI 

Macron'un konuşması sırasında arkasında ayakta duran bir kadın fenalaştı.

Fenalaşan kadına müdahale edildiği sırada Macron konuşmasına kısa bir süre ara verdi.

Macron konuşurken arkasında aralarında jandarmaların da olduğu bir grup ayakta durdu.

ÖNCEKİ HABERLER
Çiftçilere tarımsal destekleme ödemesi yapıldı
Çiftçilere tarımsal destekleme ödemesi yapıldı
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
İzmir açıklarında 158 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 158 düzensiz göçmen kurtarıldı
Ülker’den uluslararası birincilik
Ülker’den uluslararası birincilik
Ronaldo hala dünyanın en iyileri arasında olduğunu söyledi
Ronaldo hala dünyanın en iyileri arasında olduğunu söyledi
Türk şirketlerin İHA ve SİHA’larına ilgi artıyor
Türk şirketlerin İHA ve SİHA’larına ilgi artıyor
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a İsviçre darbesi
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a İsviçre darbesi
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Kadroya alınmadı
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Kadroya alınmadı
Turgut Altınok, MHP ve BBP'yi ziyaret etti
Turgut Altınok, MHP ve BBP'yi ziyaret etti
Valentin Rosier'den Beşiktaş sözleri
Valentin Rosier'den Beşiktaş sözleri
Büyükçekmece'de yaşlı kadına saldıran CHP'li Hasan Akkuş serbest bırakıldı
Büyükçekmece'de yaşlı kadına saldıran CHP'li Hasan Akkuş serbest bırakıldı
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı