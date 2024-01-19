BIST 7.997
DOLAR 30,19
EURO 32,90
ALTIN 1.966,07
HABER /  POLİTİKA

Büyükçekmece'de yaşlı kadına saldıran CHP'li Hasan Akkuş serbest bırakıldı

Büyükçekmece'de yaşlı kadına saldıran CHP'li Hasan Akkuş serbest bırakıldı

Yaşlı kadının boğazını sıkıp küfür eden CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Abone ol

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi, rüşvet ve yolsuzluk skandalıyla gündem oldu. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, rüşvet iddialarına yönelik operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Gazeteciyi dövdüler

Dün belediye önünde toplanan kalabalık, operasyonu protesto ederken, CHP'li bir grup A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'ı düşürerek tekmelediler.

CHP'li başkan yardımcısı, yaşlı kadını saldırdı, hakaret etti

Bir skandal da Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş'a ait.

Çıkan arbedede CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş'un başörtülü bir kadına saldırdığı anlar ise güne damga vurdu.

Kameralara yansıyan görüntülerde; Akkuş'un, talihsiz kadının boğazını sıktığı görülürken küfrettiği de duyuluyor.

Tüm sosyal medya hesaplarını kapattı

Sosyal medyada gelen tepkiler üzerine Akkuş, son çare olarak tüm sosyal medya hesaplarını kapattı.

İfadesi alındı, serbest bırakıldı

Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş, gözaltına alınmıştı.

Akkuş, savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Galatasaray'ın yıldızı için flaş emeklilik iddiası!
Galatasaray'ın yıldızı için flaş emeklilik iddiası!
Özhaseki: Deprem bölgesinde çalışmalar 7/24 devam ediyor
Özhaseki: Deprem bölgesinde çalışmalar 7/24 devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Hani kadına şiddete karşıydınız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Hani kadına şiddete karşıydınız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na sahip çıktı: Yalnızlığa ittiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na sahip çıktı: Yalnızlığa ittiler
Meral Akşener'i çok kızdıracak istifa! Ekrem İmamoğlu'nu desteklemek için hepsi bıraktı
Meral Akşener'i çok kızdıracak istifa! Ekrem İmamoğlu'nu desteklemek için hepsi bıraktı
Türk futbolunda dijital dönem: Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi
Türk futbolunda dijital dönem: Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi
Okuma yazma bilmeyen zanlı parmak basarak dolandırdı
Okuma yazma bilmeyen zanlı parmak basarak dolandırdı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçimlerden çok umutlu!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçimlerden çok umutlu!
Trabzonspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı
3 kilogram uyuşturucuyla yakalan şüpheli tutuklandı!
3 kilogram uyuşturucuyla yakalan şüpheli tutuklandı!