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Meral Akşener'i çok kızdıracak istifa! Ekrem İmamoğlu'nu desteklemek için hepsi bıraktı

Meral Akşener'i çok kızdıracak istifa! Ekrem İmamoğlu'nu desteklemek için hepsi bıraktı

İSTANBUL'da İYİ Parti'nin bir ilçe örgütü tüm mensuplarıyla birlikte Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için İYİ Parti'den istifa etti.

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Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın karşısına aday çıkarmaya hazırlanan İYİ Parti'de şok bir istifa daha geldi. İstanbul Sultangazi İYİ Parti İlçe Başkanı ve tüm yönetimi topluca istifa etti ve Ekrem İmamoğlu'na destek vereceklerini açıkladı.  

"Kuruluşundan Beri Büyük Emek verdiğim; İyi parti Sultangazi ilçe başkanlığı görevimden, Çok değerli Divan kurulu ve teşkilat mensubu arkadaşlarımız ile beraber, Kazanacak ve doğru aday, Sayın İmamoğlu'nu desteklemek üzere istifa ediyoruz.." diyen Taşkın şöyle devam etti:

'AK Parti kazansın' diye eski CHP'lilerden...

Partinin tüm değerleri gitti ve bu sorgulanmadı. Maalesef ‘Partimize operasyon yapıyor’ diyenlerin sırf 'AK Parti kazansın’ diye eski CHP’lilerden medet ummasını doğru bulmuyoruz. Bu kapsamda teşkilat mensubu arkadaşlarla birlikte İmamoğlu’nu destekleme kararı aldık.

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