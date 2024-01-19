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14 yaşındaki çocuk babasını 20 kez bıçaklayarak öldürdü! CHP Milletvekili adayı çıktı...

14 yaşındaki çocuk babasını 20 kez bıçaklayarak öldürdü! CHP Milletvekili adayı çıktı...

İSTANBUL Sancaktepe'de Avukat Fatih Gürbüz Karakoyunlu, evlerinde 14 yaşındaki oğlu tarafından 20 kez bıçaklanarak öldürüldü. Elleri kanlı şekilde koyarak sokağa çıkan K. Karakoyunlu gözaltına alındı. Avukat Karakoyunlu'nun 14 Mayıs seçimlerinde CHP'den milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıktı.

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İstanbul Sancaktepe'deki evlerinde avukat babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen 14 yaşındaki çocuk gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Meclis Mahallesi Teraziler Caddesi'ndeki bir evde bıçaklı kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sırtından, boynundan ve kollarından... 

Ekiplerce yapılan incelemede, yatak odasında yerde bulunan avukat Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun, sırtından, boynundan ve kollarından aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Evden çıktık, telefonu almak için döndü

Ekiplerin bilgisine başvurduğu Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun eşinin, 14 yaşındaki oğlu K.Karakoyunlu ile evden çıktıklarını, sonrasında telefonunu unuttuğunu söyleyen oğlunun eve geri döndüğünü, bir süre sonra da elleri kanlı şekilde koşarak sitenin kapısından çıktığını söylediği belirtildi.

Ellerinde hafif kesikler oluşmuş

Bunun üzerine ekiplerin yaptığı çalışmada K. Karakoyunlu, Baraj Yolu Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun önünde yakalandı. Gözaltına alanın ve ellerinde hafif kesikler olduğu belirlenen K. Karakoyunlu hastaneye götürüldü.

Hayatını kaybeden avukat Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun, geçtiğimiz dönen milletvekili seçimlerinde İstanbul'da CHP'den aday adayı olduğu belirtildi.

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