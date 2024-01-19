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Gazeteci Hrant Dink, cinayetin 17. yılında Agos gazetesi önünde anıldı

Gazeteci Hrant Dink, cinayetin 17. yılında Agos gazetesi önünde anıldı

Kurucusu ve genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesi önünde 19 Ocak 2007'de öldürülen Hrant Dink için anma töreni düzenlendi.

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Gazetenin Şişli Halaskargazi Caddesi'ndeki eski binasının önünde toplananlar, Dink'in silahla ateş edilerek öldürüldüğü yere kırmızı karanfil bırakıp mumlar yaktı. Alana ayrıca Türkçe, Kürtçe ve Ermenice yazılı dövizler ile Agos gazetesi bırakıldı. Gazetenin olduğu binaya da üzerinde "Cinayet 17 yaşında" yazılı Hrant Dink'e ait bir fotoğraf asıldı.

Sloganlar atan katılımcılara balkondan Dink'in sesinden bir konuşması dinletildi.

Balkonda konuşan arkadaşı Oya Baydar, özel bir insan olan Dink'in 17 yıl önce katledildiğini hatırlatarak, "Her yıl burada buluşuyoruz, 'Hepimiz Hrant'ız' diye bağırıyoruz. 17 yıldır her 19 Ocak'ta hepimizin içinde doğuyorsun. Selam seninle aynı değerleri paylaşanlara." dedi.

Dink'in ailesi, yakınları ile arkadaşlarının katıldığı törende, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli de hazır bulundu.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı tören dolayısıyla Şişli Halaskargazi Caddesi trafiğe kapatıldı.

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